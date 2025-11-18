В РФ провели первую уникальную операцию по удалению неоперабельной опухоли

В России впервые успешно проведена уникальная операция по удалению неоперабельной опухоли у ветерана боевых действий. Об этом сообщило Федеральное медико-биологическое агентство.
Хирурги Государственного научного центра «Федеральный медицинский биофизический центр имени А. И. Бурназяна» выполнили не имеющую аналогов операцию пациенту с местнораспространённым нейроэндокринным раком тонкой кишки.
«Это редкое и сложное заболевание, требующее радикального оперативного лечения пораженного органа», — отметили в ФМБА.
Опухоль поражала не только кишечник, но и все основные сосуды, обеспечивающие его кровоснабжение. Чтобы спасти жизнь военного и сохранить функцию пищеварения, врачам пришлось удалить две трети тонкой кишки вместе с опухолью.
«Затем хирурги провели резекцию опухоли брыжейки тонкой кишки вне тела пациента в условиях холодовой консервации кишечника и микрохирургическую реконструкцию сосудов здорового участка тонкой кишки. После этого осуществлена аутотрансплантация этого участка кишки обратно в организм пациента. То есть хирурги “пересадили” пациенту его же собственный здоровый участок тонкой кишки», — говорится в сообщении.
По оценке специалистов, это одно из самых сложных вмешательств в мировой абдоминальной онкохирургии. На сегодняшний день в мире провели лишь несколько десятков аналогичных операций.
Сложность хирургического вмешательства заключалась в том, что опухоль была неоперабельной. На это указывали проведённые исследования в ведущих медцентрах РФ.
«Также образование поражало магистрали артериальных и венозных сосудов, кровоснабжающих кишечник, и распространялось глубоко в брыжейку тонкой кишки, атакуя мелкие сосудистые ветви», — подчеркнули в ФМБА.
В настоящее время состояние пациента стабильно. Пересаженный участок кишки функционирует нормально, идёт плановая реабилитация.
Ранее сообщалось, что из мочевого пузыря жителя Саратовской области извлекли килограммовый камень.