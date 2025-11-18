Ричмонд
На кладбище солдат ВСУ во Львове практически не осталось свободных мест

На Лычаковском кладбище осталось всего 20 свободных мест.

Источник: Аргументы и факты

Во Львове на Лычаковском кладбище для погибших солдат ВСУ осталось всего 20 свободных мест, заявил управляющий исполкома Львовского горсовета Евгений Бойко. Об этом пишет украинское издание «Страна».

По его информации, власти города в срочном порядке пытаются решить проблему, поэтому вскоре будет представлен новый участок, где будут хоронить погибших солдат ВС Украины.

Детали о новой территории для захоронений боевиков обещают обнародовать в ближайшее время.

Напомним, ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что на кладбищах Украины готовятся к приёму потока погибших солдат ВСУ.