В селе Куроедово Ульяновской области появился стабильный интернет

Жители села Куроедово в Николаевском районе Ульяновской области получили доступ к качественным услугам связи по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в районной администрации.
В населенном пункте была введена в эксплуатацию современная базовая станция оператора Tele2. Это обеспечило стабильный мобильный интернет и улучшило качество связи.
Всего согласно проекту по устранению цифрового неравенства до 2030 года планируется обеспечить беспроводным интернетом и качественной сотовой связью 348 малых населенных пунктов Ульяновской области. Из них с начала 2021 года новые вышки уже появились в 38 селах.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.