Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В селе Куроедово Ульяновской области появился стабильный интернет

Там ввели в эксплуатацию современную базовую станцию.

Жители села Куроедово в Николаевском районе Ульяновской области получили доступ к качественным услугам связи по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в районной администрации.

В населенном пункте была введена в эксплуатацию современная базовая станция оператора Tele2. Это обеспечило стабильный мобильный интернет и улучшило качество связи.

Всего согласно проекту по устранению цифрового неравенства до 2030 года планируется обеспечить беспроводным интернетом и качественной сотовой связью 348 малых населенных пунктов Ульяновской области. Из них с начала 2021 года новые вышки уже появились в 38 селах.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.