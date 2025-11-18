Музеи, оздоровление, агротуризм. Что Червенский район может предложить туристам

Заместитель председателя Червенского районного исполнительного комитета Михаил Бурцев в свою очередь отметил, что район заинтересован в том, чтобы как можно больше туристов могли побывать в этих краях. Со своей стороны местные власти готовы оказать содействие представителям турбизнеса в организации туристических поездок. «Мы часто не замечаем то, что нас окружает, что находится рядом. А у нашего района богатая история. Рассчитываем на обратную связь, чтобы понять, в правильном ли мы движемся направлении, чем можем удивить», — отметил Михаил Бурцев.