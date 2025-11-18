Музеи, оздоровление, агротуризм. Что Червенский район может предложить туристам

18 ноября, Червенский район /Корр. БЕЛТА/. Что Червенский район может предложить туристам, рассказал во время выездного семинара Национального агентства по туризму, который прошел в регионе, директор районного туристического информационного центра Артем Блеян, передает корреспондент БЕЛТА.
Артем Блеян отметил, что Червенский район — малая родина многих знаменитых людей. Это и композитор Станислав Монюшко, и один из самых дорогих художников современности Хаим Сутин, и живописец Шрага Царфин, и космонавт Олег Новицкий. В регионе развивают разные виды туризма: от культурно-исторического и религиозного до агротуризма. Работает несколько музеев, проводятся событийные мероприятия, которые знакомят с народными традициями. Туристические слеты и соревнования привлекают любителей активного отдыха, а агроусадьбы дают возможность познакомиться с сельской жизнью, попробовать свежие продукты и насладиться красотой природы.
Особое место занимает религиозный туризм. Свято-Благовещенский монастырь, часовня на Святой (Марьиной) горке, храмы Червеня и Смиловичей привлекают паломников. Принимает гостей санаторий «Волма» — место для тех, кто хочет поправить здоровье и ищет гармонию. Приезжают на отдых не только белорусы, но и россияне, граждане других стран СНГ.
Заместитель председателя Червенского районного исполнительного комитета Михаил Бурцев в свою очередь отметил, что район заинтересован в том, чтобы как можно больше туристов могли побывать в этих краях. Со своей стороны местные власти готовы оказать содействие представителям турбизнеса в организации туристических поездок. «Мы часто не замечаем то, что нас окружает, что находится рядом. А у нашего района богатая история. Рассчитываем на обратную связь, чтобы понять, в правильном ли мы движемся направлении, чем можем удивить», — отметил Михаил Бурцев.
Участникам семинара презентовали новый маршрут «Смиловичи — Червень: от прошлого к настоящему». Его автор — аттестованный экскурсовод, старший научный сотрудник Червенского краеведческого музея Ирина Вабищевич.
«Экскурсию можно заказать в нашем музее. Также будем рады, если туристические фирмы станут возить к нам туристов по этому маршруту. Его протяженность — 165 км, по времени рассчитан на 7,5 часа. Но объекты показа можно комбинировать, выстроить под запросы любой аудитории. Если есть интерес к музыке, значит, упор на музей Станислава Монюшко и концерт в школе искусств, если к живописи — на “Пространство Хаима Сутина”. Отдельные темы — страницы истории, связанные жизнью евреев, мусульман на белорусской земле», — отметила Ирина Вабищевич.
Заместитель директора Национального агентства по туризму Анна Вощинчук, подводя итоги поездки, отметила что выездные семинары стали хорошей традицией. Они позволяют открыть малоизвестные достопримечательности Беларуси путешественникам. «Для меня было удивительно, когда белорусы начали ездить на болота. Казалось, такое направление — больше для ученых. Тем не менее сейчас наблюдаем такую тенденцию. Можно привести и другие примеры, как ранее малопосещаемые локации становятся популярными», — отметила заместитель директора Национального агентства по туризму.
Для участников выездного семинара провели пешеходную экскурсию по Червеню. Также они побывали в Червенском районном краеведческом музее, возложили цветы у памятника, установленного на месте расстрела 2000 мирных жителей, увидели экспозиции «Знать, чтобы помнить — помнить, чтобы жить», «История мануфактуры Беларуси», «Пространство Хаима Сутина», посетили Ляденский Свято-Благовещенский мужской монастырь, часовню на Святой (Марьиной) горке.
В числе участников мероприятия — представители туристических организаций, сотрудники Департамента по туризму Министерства спорта и туризма, Национального агентства по туризму, экскурсоводы, СМИ, гиды-переводчики, преподаватели туристических дисциплин. -0-