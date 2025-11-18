Ричмонд
Минтранс: Россия готовится к открытию аэропортов, закрытых с 2022 года

Министерство транспорта России готовится к открытию аэропортов, которые закрыты с 2022 года в рамках соображений безопасности. Об этом во вторник, 18 ноября, сообщил глава ведомства Андрей Никитин.

— Мы готовы, готовимся к этим вещам. То есть, если такие решения будут приниматься органами, которые отвечают за безопасность, то мы достаточно оперативно решаем. Нам бы хотелось, — передает его слова ТАСС.

В этот же день губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что международный аэропорт Платов в Ростове-на-Дону, который закрыт с 2022 года, может возобновить работу до конца 2025 года.

Еще в сентябре Никитин сообщил, что Минтранс РФ намерено возобновить работу еще нескольких аэропортов после успешного запуска авиагавани в Геленджике.

Ранее генеральный директор авиакомпании «Аэрофлот» Сергей Александровский сообщил, что перевозчик в сентябре этого года планирует запустить прямые рейсы в Краснодар из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Уфы и других городов России. Кроме того, до конца месяца будут запущены международные перелеты.

