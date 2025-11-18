Челябинский промышленный маршрут признан лучшим в России

Экскурсия «Латунь — новое золото Южного Урала» по заводу «ЛД Прайд» в Челябинске заняла первое место на XII Всероссийской туристской премии «Маршрут года». Достижение соответствует целям нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации города.
Всего на премию поступило 455 заявок из 59 регионов России и Республики Беларусь. Проект из Челябинска стал победителем в номинации «Лучший маршрут промышленного туризма», обойдя более пятнадцати конкурентов.
«Промышленный туризм позволяет знакомить людей с российским производством, укреплять их веру в отечественных производителей и надежность производимых ими продуктов, демонстрировать технологические успехи России. Кроме того, промышленные экскурсии — беспроигрышный инструмент по профориентации подрастающего поколения и укреплению имиджа компании и Челябинской области», — отметил менеджер по экскурсионно-выставочной деятельности Торгового дома «ЛД» Рушан Гатиятуллин.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.