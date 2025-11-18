В Волгоградском государственном аграрном университете открыли конгресс-холл

Реконструкция проводилась при поддержке стратегического партнера вуза — компании «Сады Придонья». Основной концепцией проекта стало сохранение исторического интерьера, созданного в 1957 году, но с учетом современных требований, вкусов и задач. Так, с одной стороны остались элементы классического интерьера: лепнина и исторические люстры, которые остались еще с момента открытия зала. С другой стороны, в конгресс-холле появилось мультимедийное оборудование. Также были проведены масштабные работы по замене окон, системы отопления и вентиляции. Уточним, вместимость зала составляет 600 человек.