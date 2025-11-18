Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградском государственном аграрном университете открыли конгресс-холл

Там были проведены масштабные работы по замене окон, системы отопления и вентиляции.

Актовый зал открыли после капитального ремонта в Волгоградском государственном аграрном университете, сообщили в комитете сельского хозяйства региона. Модернизация образовательных пространств для будущих кадров агропромышленного комплекса соответствует задачам нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Реконструкция проводилась при поддержке стратегического партнера вуза — компании «Сады Придонья». Основной концепцией проекта стало сохранение исторического интерьера, созданного в 1957 году, но с учетом современных требований, вкусов и задач. Так, с одной стороны остались элементы классического интерьера: лепнина и исторические люстры, которые остались еще с момента открытия зала. С другой стороны, в конгресс-холле появилось мультимедийное оборудование. Также были проведены масштабные работы по замене окон, системы отопления и вентиляции. Уточним, вместимость зала составляет 600 человек.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.