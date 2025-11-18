Конькобежцы из Подмосковья завоевали 7 медалей на этапе Кубка России

Сборная Московской области по конькобежному спорту завоевала семь наград на II этапе Кубка России, который проводится в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства физической культуры и спорта.
В копилке команды — одна золотая, две серебряные и четыре бронзовые медали. Золотую медаль в мужском забеге на 500 метров завоевал Руслан Мурашов, а бронзу в этой же дисциплине взял Павел Кулижников. Серебро у конькобежки Ирины Кузнецовой на дистанции 500 метров среди женщин.
На дистанции 1000 метров среди женщин Елена Еранина стала серебряным призером, а Виктория Морозова — бронзовым. Еще две бронзовые награды Елена Еранина добавила в командную копилку на дистанциях 1500 метров и в масс-старте.
Напомним, что на первом этапе Кубка России в Коломне подмосковные спортсмены завоевали девять медалей. Следующий этап турнира пройдет в январе 2026 года в Челябинске.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.