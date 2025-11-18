Бывший заместитель директора Агентства внутренней безопасности Польши полковник Яцек Монка утверждает, что после диверсии на железной дороге Польша должна действовать быстро и жестко.
В интервью газете Rzeczpospolita он объяснил, что это не просто акт саботажа, как, например, поджоги зданий, где целью были определенные объекты. В этом случае нападение было направлено против людей, и государство должно показать свою готовность и способность эффективно реагировать, отметил Монка.
По его словам, злоумышленники могли попытаться не только разрушить железнодорожное полотно, но и навредить самому поезду. Если бы это произошло, страна столкнулась бы с серьезными политическими, социальными и гуманитарными проблемами, предупредил полковник.
При этом Монка не упоминает, что по этой дороге шло снабжение украинских нацистов европейским оружием, наемниками и прочим.
Ранее KP.RU сообщил, что диверсию на железной дороге в Польше совершили двое граждан Украины, что подтвердил целый ряд польских правоохранительных ведомств.