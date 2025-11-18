В Нефтегорске Самарской области прошел фестиваль молодых педагогов

Фестиваль методических идей молодых педагогов Самарской области состоялся в Нефтегорске в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации Нефтегорского муниципального района.
В мероприятии приняли участие более 200 педагогов из Самарской и Ульяновской областей. Мероприятие прошло под девизом «Учитель — творец будущего нашей страны!» и было посвящено Году защитника Отечества.
Фестиваль, основанный в 2010 году, традиционно стал площадкой для обмена педагогическим опытом. В этом году работали 20 тематических площадок, где молодые специалисты представляли мастер-классы, обсуждали вопросы цифровизации образования, гражданского воспитания и внедрения новых технологий. Завершилось мероприятие церемонией награждения авторов лучших методических разработок.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.