В Бресте рабочий погиб при падении строительной люльки с уровня пятого этажа

В Бресте при падении строительной люльки погиб рабочий, сообщили в Следственном комитете Беларуси.
Выяснилось, что трое рабочих выполняли ремонт кровли и фасада здания. По предварительной информации, они поднялись на подвесной строительной люльке на уровень пятого этажа. В какой-то момент конструкция накренилась и вместе с опорными элементами рухнула на землю.
«В результате 44 летний облицовщик-плиточник скончался на месте. Его коллеги — 35 летний штукатур и 42 летний плотник — получили травмы, им оказывается медицинская помощь», — сообщили в СК. Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства происшествия.
