Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бресте рабочий погиб при падении строительной люльки с уровня пятого этажа

В Бресте строительная люлька рухнула на землю, один рабочий погиб.

Источник: Комсомольская правда

В Бресте при падении строительной люльки погиб рабочий, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Выяснилось, что трое рабочих выполняли ремонт кровли и фасада здания. По предварительной информации, они поднялись на подвесной строительной люльке на уровень пятого этажа. В какой-то момент конструкция накренилась и вместе с опорными элементами рухнула на землю.

«В результате 44 летний облицовщик-плиточник скончался на месте. Его коллеги — 35 летний штукатур и 42 летний плотник — получили травмы, им оказывается медицинская помощь», — сообщили в СК. Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства происшествия.

Ранее мы писали, что рабочего доставили в тяжелом состоянии в больницу после обрушения стены в Минске.

Еще рассказали, что милиция стреляла, обезвреживая собаку с признаками бешенства под Брагином.

Прочитайте, что велосипедист дважды попал в ДТП на перекрестке в Дзержинске и погиб.

Еще милиция проверяет сообщение о минировании детской поликлиники в Минске: «Оказание медицинской помощи приостановлено».