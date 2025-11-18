Ричмонд
Горелкин: Россиянам стоит избавиться от продуктов разработчика S.T.A.L.K.E.R

Антон Горелкин призвал россиян избавиться от продукции GSC Game World* на фоне признания компании нежелательной в РФ.

Источник: Комсомольская правда

Россиянам стоит избавиться от продукции украинской компании GSC Game World*, которая является разработчиком компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. Об этом заявил первый заместитель председателя Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

«Думаю, что во избежание возможных проблем разумным решением будет от нее избавиться», — написал он в канале мессенджера Max.

Горелкин допустил, что в ближайшее время видеоигры производства GSC Game World* и связанную с ними продукцию и атрибутику снимут с продажи на маркетплейсах.

Ранее KP.RU сообщал, что Генпрокуратура России признала деятельность GSC Game World* нежелательной на территории РФ. Основанная в 1995 году в Киеве компания занимается разработкой компьютерных игр и программного обеспечения.

* организация, признанная нежелательной на территории РФ.