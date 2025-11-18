В Самарской области высадили более 800 гектаров леса в 2025 году

Более 800 гектаров леса высадили в 2025 году в Самарской области в ходе реализации национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.
За весенний и осенний сезоны было высажено 856 гектаров леса, а также проведено дополнение лесных культур на площади более 1,3 тысячи гектаров. Для посадок региональные лесные питомники вырастили более 5,6 миллиона сеянцев сосны, дуба, березы, ясеня и других пород.
«Высадка будущего леса — это сложный процесс. Он ведется на заранее подготовленных участках: почва обрабатывается, убирается лишняя растительность, спецтехникой нарезаются борозды для посадки сеянцев. Затем в течение нескольких первых лет ведется агротехнический уход, чтобы лесные насаждения лучше приживались», — рассказал руководитель управления охраны, защиты и воспроизводства лесов минприроды региона Евгений Пенин.
В текущем году 380 гектаров молодых посадок были переведены в категорию земель, покрытых лесной растительностью. Эта процедура проводится через 5−8 лет после высадки, когда сеянцы достигают необходимых параметров развития.
Также продолжается заготовка семенного материала для будущих посадок. Уже собрано более 7 тонн семян различных древесных пород и ведется сбор сосновой шишки.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.