Белинскую больницу Пензенской области оснастили медоборудованием

Белинская районная больница Пензенской области получила современное медицинское оборудование в ходе реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
В числе поступившей техники — передвижной цифровой рентгеновский аппарат, электроэнцефалограф, эндоскопическая система, многофункциональные тонометры и рефрактометры, 12-канальный электрокардиограф, аппарат для суточного мониторинга артериального давления и стерилизаторы. Всего в 2025 году 20 медучреждений Пензенской области получили 355 единиц новой техники.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.