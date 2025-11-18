Ричмонд
В селе Исянгулово Башкирии завершили модернизацию водопровода

Более 7,9 тысячи жителей получили доступ к качественной питьевой воде.

Масштабная реконструкция системы водоснабжения в селе Исянгулово Зианчуринского района Республики Башкортостан в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в регионе министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

В ходе работ было заменено более 10 километров изношенных труб на современные полиэтиленовые, смонтирован 51 железобетонный колодец и установлено 17 пожарных гидрантов. На насосной станции проведена полная замена глубинного оборудования. Более 7,9 тысячи жителей получили доступ к качественной питьевой воде.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.