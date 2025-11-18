Ричмонд
В Испании родители продали ребёнка за пять бутылок виски и пять тыс. евро

14-летняя девочка помещена в центр опеки.

Источник: Аргументы и факты

В испанской Наварре полиция пресекла торговлю несовершеннолетней в рабство. Об этом пишет издание The Olive Press.

Согласно данным расследования, родители подростка, 35-летние мужчина и женщина, передали свою 14-летнюю дочь семье из Каталонии в обмен на деньги, 5 бутылок виски и продукты. Общая стоимость сделки составила 5 тысяч евро (около 470 тыс. рублей). Сделка была скреплена цыганским обрядом, не имеющим в Испании юридической силы.

Девочку перевезли в город Льейда, где её заставляли заниматься попрошайничеством и планировали выдать замуж за 20-летнего сына «новых хозяев» против её воли. В этот период она перестала посещать школу.

Полиция обнаружила подростка в октябре, когда та просила милостыню рядом с маркетом в муниципалитете Борхас-Бланкес.

Все пятеро фигурантов уголовного дела были задержаны, а затем отпущены под подписку о невыезде. Пострадавшая девочка помещена под опеку в специализированный центр.

Ранее на Тайване задержали женщину, которая продала свою 12-летнюю дочь в сексуальное рабство.

