В Испании родители продали ребёнка за пять бутылок виски и пять тыс. евро

В испанской Наварре полиция пресекла торговлю несовершеннолетней в рабство. Об этом пишет издание The Olive Press.
Согласно данным расследования, родители подростка, 35-летние мужчина и женщина, передали свою 14-летнюю дочь семье из Каталонии в обмен на деньги, 5 бутылок виски и продукты. Общая стоимость сделки составила 5 тысяч евро (около 470 тыс. рублей). Сделка была скреплена цыганским обрядом, не имеющим в Испании юридической силы.
Девочку перевезли в город Льейда, где её заставляли заниматься попрошайничеством и планировали выдать замуж за 20-летнего сына «новых хозяев» против её воли. В этот период она перестала посещать школу.
Полиция обнаружила подростка в октябре, когда та просила милостыню рядом с маркетом в муниципалитете Борхас-Бланкес.
Все пятеро фигурантов уголовного дела были задержаны, а затем отпущены под подписку о невыезде. Пострадавшая девочка помещена под опеку в специализированный центр.
Ранее на Тайване задержали женщину, которая продала свою 12-летнюю дочь в сексуальное рабство.