За экс-мэра Одессы Труханова внесли остаток залога по делу о хищении земли

Бывший глава города должен был заплатить 42 млн гривен.

Источник: Аргументы и факты

За лишенного украинского гражданства и отстраненного от должности мэра Одессы Геннадия Труханова внесен остаток залога по делу о незаконном завладении землей теробщины от 2021 года, пишет украинское издание «Политика Страны» со ссылкой на адвоката Александра Лысака.

Он рассказал, что 30 млн гривен ($1,1 по курсу осени 2021 года) внесли раньше, однако после суд увеличил размер залога и нужно было доплатить еще 12 млн гривен ($285 тыс.). Лысак сообщил, что часть залога внесли сразу после постановления суда, а остаток — вчера, 17 ноября.

«К этому приобщилось более 25 человек», — сказал адвокат.

Отметим, на начальном этапе рассмотрения дела Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) избрал для Труханова меру пресечения в виде залога в размере 30 млн гривен без заключения под стражу. Однако в начале ноября этого года суд увеличил размер залога на 12 млн гривен. В общей сложности он составил 42 млн гривен ($1 млн по нынешнему курсу).

По версии следствия, с 2016 по 2019 год в Одессе действовала схема, в результате которой земля незаконно передавалась под застройку. Размер ущерба следователи оценили в 689 млн гривен ($25,5 млн по курсу осени 2021 года).

Ранее сообщалось, что Печерский районный суд Киева отправил бывшего мэра Одессы Труханова под круглосуточный домашний арест по делу о халатности.

Журналисты The New York Times отмечали, что жители Одессы не верят в доказательства против Труханова и считают их сфабрикованными.