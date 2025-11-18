Нелегальных перевозчиков мусора оштрафовали на 1 млн рублей в Ростовской области

Напомним, за нарушения правил обращения с отходами грозят штрафы: для граждан — от 2 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 40 до 80 тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 тысяч до 250 тысяч рублей. При повторных нарушениях штрафы увеличиваются, также возможна конфискация машины, на которой перевозили мусор.