Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нелегальных перевозчиков мусора оштрафовали на 1 млн рублей в Ростовской области

177 административных протоколов составили в отношении «серых возчиков» на Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в отношении «серых возчиков» мусора составили уже 177 административных протоколов, а общая сумма штрафов достигла 1 млн рублей. Об этом сообщили донские власти.

Напомним, проверочные рейды в сфере обращения с отходами усилили с марта 2025 года по поручению губернатора Юрия Слюсаря.

— Видим снижение количества составленных протоколов. Это говорит о результативности нашей работы с правоохранительными органами. Но, несмотря на это, рейды так же останутся регулярными, — прокомментировала исполняющий обязанности главы минприроды региона Алла Кушнарева.

Напомним, за нарушения правил обращения с отходами грозят штрафы: для граждан — от 2 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 40 до 80 тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 тысяч до 250 тысяч рублей. При повторных нарушениях штрафы увеличиваются, также возможна конфискация машины, на которой перевозили мусор.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше