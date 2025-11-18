Нелегальных перевозчиков мусора оштрафовали на 1 млн рублей в Ростовской области

В Ростовской области в отношении «серых возчиков» мусора составили уже 177 административных протоколов, а общая сумма штрафов достигла 1 млн рублей. Об этом сообщили донские власти.
Напомним, проверочные рейды в сфере обращения с отходами усилили с марта 2025 года по поручению губернатора Юрия Слюсаря.
— Видим снижение количества составленных протоколов. Это говорит о результативности нашей работы с правоохранительными органами. Но, несмотря на это, рейды так же останутся регулярными, — прокомментировала исполняющий обязанности главы минприроды региона Алла Кушнарева.
Напомним, за нарушения правил обращения с отходами грозят штрафы: для граждан — от 2 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 40 до 80 тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 тысяч до 250 тысяч рублей. При повторных нарушениях штрафы увеличиваются, также возможна конфискация машины, на которой перевозили мусор.
