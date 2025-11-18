В Красноярском крае открылась новая «Семейная мастерская»

Торжественное открытие «Семейной мастерской» состоялось в комплексном центре социального обслуживания «Березовский» в Красноярском крае, сообщили в министерстве социальной политики региона. Разработка новых мер поддержки для родителей с детьми и реализация существующих соответствует целям нацпроекта «Семья».
Открытие «Семейной мастерской» стало возможным благодаря грантовым средствам, полученным в результате победы проекта в конкурсе всероссийского уровня. Там обустроили творческие пространства для совместного обучения детей и родителей. Помимо этого, в мастерской можно заниматься ткацким делом, изготавливать блокноты и открытки, создавать магниты и брелоки, наносить сублимационную печать на одежду и посуду, посетить фотостудию.
«Основная идея создания таких мастерских, помимо укрепления отношений внутри семьи, — познакомить детей и родителей с новыми для них технологиями и навыками, которые они в дальнейшем смогут использовать при организации семейного бизнес-проекта через заключение социального контракта», — отметила министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.