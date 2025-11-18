В Пестречинском районе Татарстана после капремонта открылся Дом культуры

Районный Дом культуры открылся после капитального ремонта в селе Пестрецы Республики Татарстан в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в региональном министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ.
В трехэтажном здании 1968 года постройки общей площадью 2088 кв. м обновили инженерные сети, фасад и кровлю. После ремонта полностью преобразились помещения: актовый зал на 270 мест оснастили современным световым и звуковым оборудованием, обновили библиотеки, хореографический зал, студию звукозаписи и отдел ЗАГСа. Всего в доме культуры работают 21 творческое объединение, участники которых теперь будут заниматься в комфортных условиях.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.