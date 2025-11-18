В Пестречинском районе Татарстана после капремонта открылся Дом культуры

В трехэтажном здании 1968 года постройки общей площадью 2088 кв. м обновили инженерные сети, фасад и кровлю. После ремонта полностью преобразились помещения: актовый зал на 270 мест оснастили современным световым и звуковым оборудованием, обновили библиотеки, хореографический зал, студию звукозаписи и отдел ЗАГСа. Всего в доме культуры работают 21 творческое объединение, участники которых теперь будут заниматься в комфортных условиях.