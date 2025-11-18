Ричмонд
В аэропорту Калуги сняты ограничения на приём и выпуск самолётов

В аэропорту Калуги (Грабцево) полностью отменены все ранее введённые ограничения на выполнение авиарейсов. Об этом сообщает федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).

Источник: Life.ru

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги (Грабцево). Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с аэропортов Саратова (Гагарин) и Пензы сняты временные ограничения на выполнение авиарейсов, которые ранее были введены для обеспечения безопасности полётов. На территории Пензенской области также отменены план «Ковёр» и режим «Беспилотная опасность», а временный запрет на использование воздушного пространства полностью прекратил свое действие.

