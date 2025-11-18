Сотрудники транспортной компании в Чувашии освоили бережливые технологии

Первый этап обучения по федеральному проекту «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» завершился на транспортном предприятии «АСТ-Канаш» в Республике Чувашии. Во время него сотрудники компании освоили бережливые технологии, сообщили в региональном министерстве промышленности и энергетики.
«АСТ-Канаш» специализируется на производстве кузовов для автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. По итогам пяти тренингов работники предприятия изучили производственный анализ, систему 5С и методы картирования процессов.
«Участники наглядно увидели возможности выстраивания процессов на основе принципов улучшений, анализа причин возникновения проблем, их устранения и достижения показателей», — отметил тренер — руководитель проекта Евгений Ширкунов.
В течение следующих 6 месяцев рабочая группа предприятия при поддержке регионального центра компетенций проведет диагностику производственного процесса. Также сотрудники разработают план улучшений и внедрят необходимые бережливые инструменты, что позволит повысить производительность компании.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.