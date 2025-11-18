Сотрудники транспортной компании в Чувашии освоили бережливые технологии

Первый этап обучения по федеральному проекту «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» завершился на транспортном предприятии «АСТ-Канаш» в Республике Чувашии. Во время него сотрудники компании освоили бережливые технологии, сообщили в региональном министерстве промышленности и энергетики.