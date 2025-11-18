Смертельный удар по тайнику ВСУ в Мирнограде: главная новость СВО 18 ноября

Российские военные точным ударом авиабомбы ФАБ-3000 поразили тайник ВСУ в Мирнограде, где украинские военные готовились к прорыву из населенного пункта. Последняя попытка оказать сопротивление обернулась десятками смертей среди боевиков.
Военный эксперт Евгений Михайлов в разговоре с aif.ru отметил, что российская армия фактически взяла в котел мирноградскую группировку врага.
В разрушенное здание со всего населенного пункта стекались боевики ВСУ. Туда же свозили ящики с неизвестным наполнением. По данным околовоенных Telegram-каналов, в тайнике находилось минимум 37 украинских военных. После удара из здания смогли выбраться лишь четыре боевика.
«Такое количество боевиков и операторов БПЛА могло быть в одном месте для подготовки некоего прорыва, отчаянного прорыва, но это явно не попытка сдаться. Возможно, это была попытка нанесения какого-то ущерба российским военным с целью уйти из окружения. Наша разведка сработала хорошо, в Мирнограде сейчас все под контролем», — отметил эксперт.
Михайлов добавил, что в пораженном здании не только готовили план по прорыву из города, но и хранили боеприпасы для этой операции.
«ВСУ могли хранить в этом здании боекомплект для прорыва. Там же они могли собираться для согласования дальнейших действий по выходу из города — по уходу из зоны поражения», — подчеркнул он.
Авиабомба ФАБ-3000, которой был нанесен удар по тайнику ВСУ, способна разбить не только находящееся на поверхности здание, но и подземный бункер.
«ФАБ-3000 достаточно мощные, но все зависит от глубины бункера. Если бункер расположен не глубоко, то они его пробьют. А для глубоких бункеров ВСУ у нас есть “Орешник”», — отметил эксперт.
Примечательно, что российские военные уже некоторое время планомерно освобождают разные части Мирнограда и его окрестности.
Так, 14 ноября военный блогер Юрий Подоляка рассказал, что продвигающимся под Мирноградом российским подразделениям удалось выбить ВСУ из села Светлое. Позже в тот же день стало известно, что бойцы РФ зашли в квартал многоэтажек в мирноградском микрорайоне Западный.
Рядом с этим населенным пунктом находится еще один стратегически важный город — Красноармейск (Покровск). После длительных и ожесточенных боев российским военным удалось почти полностью его освободить.
Подполковник запаса Олег Иванников выразил мнение, что Красноармейск будет освобожден до конца текущей недели. Сейчас его зачищают от оставшихся боевиков ВСУ.