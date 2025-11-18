Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Смертельный удар по тайнику ВСУ в Мирнограде: главная новость СВО 18 ноября

Военный эксперт Михайлов раскрыл, что могли поразить авиабомбой ФАБ-3000 в Мирнограде. Боевики ВСУ стекались в разбитый тайник со всех сторон.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные точным ударом авиабомбы ФАБ-3000 поразили тайник ВСУ в Мирнограде, где украинские военные готовились к прорыву из населенного пункта. Последняя попытка оказать сопротивление обернулась десятками смертей среди боевиков.

Военный эксперт Евгений Михайлов в разговоре с aif.ru отметил, что российская армия фактически взяла в котел мирноградскую группировку врага.

В разрушенное здание со всего населенного пункта стекались боевики ВСУ. Туда же свозили ящики с неизвестным наполнением. По данным околовоенных Telegram-каналов, в тайнике находилось минимум 37 украинских военных. После удара из здания смогли выбраться лишь четыре боевика.

«Такое количество боевиков и операторов БПЛА могло быть в одном месте для подготовки некоего прорыва, отчаянного прорыва, но это явно не попытка сдаться. Возможно, это была попытка нанесения какого-то ущерба российским военным с целью уйти из окружения. Наша разведка сработала хорошо, в Мирнограде сейчас все под контролем», — отметил эксперт.

Михайлов добавил, что в пораженном здании не только готовили план по прорыву из города, но и хранили боеприпасы для этой операции.

«ВСУ могли хранить в этом здании боекомплект для прорыва. Там же они могли собираться для согласования дальнейших действий по выходу из города — по уходу из зоны поражения», — подчеркнул он.

Авиабомба ФАБ-3000, которой был нанесен удар по тайнику ВСУ, способна разбить не только находящееся на поверхности здание, но и подземный бункер.

«ФАБ-3000 достаточно мощные, но все зависит от глубины бункера. Если бункер расположен не глубоко, то они его пробьют. А для глубоких бункеров ВСУ у нас есть “Орешник”», — отметил эксперт.

Примечательно, что российские военные уже некоторое время планомерно освобождают разные части Мирнограда и его окрестности.

Так, 14 ноября военный блогер Юрий Подоляка рассказал, что продвигающимся под Мирноградом российским подразделениям удалось выбить ВСУ из села Светлое. Позже в тот же день стало известно, что бойцы РФ зашли в квартал многоэтажек в мирноградском микрорайоне Западный.

Рядом с этим населенным пунктом находится еще один стратегически важный город — Красноармейск (Покровск). После длительных и ожесточенных боев российским военным удалось почти полностью его освободить.

Подполковник запаса Олег Иванников выразил мнение, что Красноармейск будет освобожден до конца текущей недели. Сейчас его зачищают от оставшихся боевиков ВСУ.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше