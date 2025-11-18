В школе села Амангильдино Республики Башкортостан открыли инженерный класс

Специализированный инженерный класс для старшеклассников открыли в школе в селе Амангильдино в Республике Башкортостан в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в отделе образования администрации Абзелиловского района.
Создание класса стало возможным благодаря тому, что школа заключила партнерское соглашение с Уфимским государственным нефтяным техническим университетом. Теперь ученики 9−11 классов смогут готовиться к поступлению в этот вуз.
Уточним, что класс создан на базе кружка «Юный физик», который работает в школе с 2012 года. Там старшеклассники будут углубленно изучать физику и математику, посещать практико-ориентированные занятия.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.