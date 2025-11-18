Ричмонд
Астроном обнаружил в небе над Британией Сосиску в тесте и Куриный наггетс: что происходит

Британский астроном Томпсон назвал шесть новых созвездий в честь фастфуда.

Источник: Комсомольская правда

Ведущий астроном Марк Томпсон открыл шесть новых созвездий над Великобританией и назвал их в честь закусок: «Сосисочный ролл», «Куриный наггетс», «Креветочное кольцо», «Сыр на палочке», «Свинья в одеяле» и «Мини-пицца». О странных названиях новых созвездий сообщает Daily Mail.

«Будь то Свинья в одеяле в Близнецах или Кольцо из креветок в Зимнем шестиугольнике, теперь над головой мерцает целый праздничный буфет», — говорит Томпсон.

Созвездие «Куриный наггетс», например, включает звёзды Ориона: Бетельгейзе, Беллатрикс, Минтаку, Ригель, Сайф и Альнитак, а «Мини-пицца» образована звёздами Возничего: Капеллой, Аль-Кабом, Эльнатом, Тэтой Возничего и Менкалиной. Её лучше всего видно на юго-востоке вечером.

Лучшее время для наблюдения за новыми созвездиями — четверг вечером, когда будет микроноволуние. В этот момент Луна будет почти невидимой, что создаст идеальные условия для просмотра звёзд. Луна находится в апогее, самой дальней точке орбиты.

Ранее KP.RU сообщил, что 21 октября 2025 года с Земли можно было наблюдать самую яркую комету, что случается раз в 1350 лет.