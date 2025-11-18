В аэропорту Домодедово введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Домодедово вечером 18 ноября введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации в телеграм-канале.
Решение о частичной приостановке полетов принято в целях обеспечения безопасности пассажиров и экипажей, отметили в ведомстве. Ограничения будут действовать до стабилизации ситуации и снятия угрозы для полетов.
Пассажиров просят заранее уточнять информацию о рейсах, а все службы аэропорта переведены в режим повышенной готовности для координации работы и соблюдения мер безопасности.
Ранее KP.RU сообщал, что в аэропортах Внуково и Шереметьево введены временные ограничения на прием и отправку рейсов. Меры также связаны с обеспечением безопасности полетов. Из-за ограничений возможны задержки в обслуживании пассажиров, а также увеличение времени ожидания рейсов.