В аэропорту Домодедово введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов

Ранее KP.RU сообщал, что в аэропортах Внуково и Шереметьево введены временные ограничения на прием и отправку рейсов. Меры также связаны с обеспечением безопасности полетов. Из-за ограничений возможны задержки в обслуживании пассажиров, а также увеличение времени ожидания рейсов.