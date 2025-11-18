Ричмонд
В NASA анонсировали прямую трансляцию о комете 3I/ATLAS

Космическое агентство поделится изображениями межзвездной кометы.

Источник: Аргументы и факты

Космическое агентство NASA проведет 19 ноября открытую пресс-конференцию, в рамках которой представит новые фотографии межзвездной кометы 3I/ATLAS. Об этом говорится в сообщении на сайте NASA.

«NASA проведет прямую трансляцию в 15:00 по восточному времени (23:00 по мск) в среду, 19 ноября, где поделится изображениями межзвездной кометы 3I/ATLAS, собранными в ходе миссий агентства», — следует из заявления.

Ожидается, что NASA обнародует ранее не публиковавшиеся снимки с камеры HiRISE, установленной на марсианском орбитальном аппарате Mars Reconnaissance Orbiter.

Напомним, ученые заметили 3I/ATLAS 1 июля. Позднее было установлено, что это комета из другой звездной системы.

Ранее межзвездный объект 3I/ATLAS, который, по мнению гарвардского астрофизика Ави Леба, может быть инопланетным аппаратом, внезапно изменил цвет и резко увеличил яркость при приближении к Земле.