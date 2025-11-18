Двойная плата для тучных пассажиров: людей обяжут рассчитываться за второе место в самолете

Американская авиакомпания Southwest Airlines обяжет тучных пассажиров оплачивать второе место в самолете во время полета. Об этом сообщает издание AP News.
Ранее перевозчик предоставлял пассажирам возможность заранее бронировать два места по желанию, либо бесплатно запросить услугу в аэропорту. Теперь тучные пассажиры будут обязаны оплачивать два кресла для полета при наличии свободных мест.
При этом, если свободных кресел на рейсе не окажется, авиагавань забронирует для пассажира места на следующий рейс.
Ранее KP.RU сообщал, что авиакомпании в США стали продавать меньше билетов, чтобы снизить финансовые затраты и вес рейсов. Большое количество тучных пассажиров и багажа на борту приводит к рискам во время полетов.