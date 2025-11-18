Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинский инженер получил Гран-при конкурса «Изобретатель года»

Он разработал уникальный способ повышения точности и качества производства обшивок самолетов Ту-214.

Главный инженер Уральского инжинирингового центра Иван Бухаров взял высшую награду III Всероссийского конкурса «Изобретатель года». Его разработка поможет достичь целей национального проекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», сообщили в аппарате губернатора и правительства Челябинской области.

Всего на конкурс поступило более 650 заявок из 71 региона России. Ивану удалось взять Гран-при, поскольку он разработал уникальный способ повышения точности и качества производства обшивок самолетов Ту-214. За победу в конкурсе инженер получил сертификат на 1 млн рублей. Церемония награждения прошла в музее «Атом» на ВДНХ в Москве.

Лауреатом конкурса также стал исполнительный директор центра Алексей Багаутдинов. Его проект посвящен созданию производства электрогидравлических усилителей мощности, которое вскоре будет запущено в Челябинске.

Благодаря нацпроекту «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» люди смогут передвигаться быстро, безопасно и комфортно. Этому будет способствовать рост выпуска электромобилей, гражданской авиатехники, судов, а также качественная подготовка специалистов в профильных сферах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.