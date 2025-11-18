Челябинский инженер получил Гран-при конкурса «Изобретатель года»

Главный инженер Уральского инжинирингового центра Иван Бухаров взял высшую награду III Всероссийского конкурса «Изобретатель года». Его разработка поможет достичь целей национального проекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», сообщили в аппарате губернатора и правительства Челябинской области.
Всего на конкурс поступило более 650 заявок из 71 региона России. Ивану удалось взять Гран-при, поскольку он разработал уникальный способ повышения точности и качества производства обшивок самолетов Ту-214. За победу в конкурсе инженер получил сертификат на 1 млн рублей. Церемония награждения прошла в музее «Атом» на ВДНХ в Москве.
Лауреатом конкурса также стал исполнительный директор центра Алексей Багаутдинов. Его проект посвящен созданию производства электрогидравлических усилителей мощности, которое вскоре будет запущено в Челябинске.
Благодаря нацпроекту «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» люди смогут передвигаться быстро, безопасно и комфортно. Этому будет способствовать рост выпуска электромобилей, гражданской авиатехники, судов, а также качественная подготовка специалистов в профильных сферах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.