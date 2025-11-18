Челябинский инженер получил Гран-при конкурса «Изобретатель года»

Всего на конкурс поступило более 650 заявок из 71 региона России. Ивану удалось взять Гран-при, поскольку он разработал уникальный способ повышения точности и качества производства обшивок самолетов Ту-214. За победу в конкурсе инженер получил сертификат на 1 млн рублей. Церемония награждения прошла в музее «Атом» на ВДНХ в Москве.