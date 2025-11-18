В Челябинской области составили рейтинг самых востребованных профессий

Список наиболее востребованных профессий региона составили в Челябинской области, сообщили в аппарате губернатора и правительства региона. Проводимая работа соответствует целям и задачам нацпроекта «Кадры».
Большинство вакансий (64%) приходится на рабочие специальности. Лидеры — проводники пассажирских вагонов, уборщики лестничных клеток, овощеводы, водители троллейбусов, проходчики и операторы птицефабрик.
В категории служащих сохраняется высокая потребность в медицинских работниках: зафиксировано 987 вакансий врачей с коэффициентом востребованности 109,7. Также востребованы вожатые, учителя математики, физики, русского языка и литературы, фельдшеры и инженеры-конструкторы.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.