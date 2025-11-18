Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кировский производитель измерительных приборов оптимизирует работу

В процесс внедрения улучшений будут активно вовлекать сотрудников.

Предприятие «Завод Точного Инструмента», расположенное в Кирове и изготавливающее измерительные приборы, стало участником федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в областном управлении массовых коммуникаций. Теперь в компании планируют оптимизировать рабочие процессы.

На базе регионального центра компетенций уже состоялось стартовое совещание. На нем были определены цели и этапы реализации проекта по повышению производительности труда. В качестве пилотного потока для внедрения улучшений был выбран процесс изготовления штангенинструмента.

«Компания только начинает реализацию проекта. Уже завершено обучение рабочей группы, которая займется программой повышения производительности труда на предприятии. Участие в проекте предоставляет каждому сотруднику шанс проявить свои способности. Одной из ключевых задач проекта является активное вовлечение сотрудников в процесс улучшений», — отметил руководитель проекта Владимир Шмаков.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.