Кировский производитель измерительных приборов оптимизирует работу

Предприятие «Завод Точного Инструмента», расположенное в Кирове и изготавливающее измерительные приборы, стало участником федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в областном управлении массовых коммуникаций. Теперь в компании планируют оптимизировать рабочие процессы.
На базе регионального центра компетенций уже состоялось стартовое совещание. На нем были определены цели и этапы реализации проекта по повышению производительности труда. В качестве пилотного потока для внедрения улучшений был выбран процесс изготовления штангенинструмента.
«Компания только начинает реализацию проекта. Уже завершено обучение рабочей группы, которая займется программой повышения производительности труда на предприятии. Участие в проекте предоставляет каждому сотруднику шанс проявить свои способности. Одной из ключевых задач проекта является активное вовлечение сотрудников в процесс улучшений», — отметил руководитель проекта Владимир Шмаков.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.