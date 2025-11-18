Сосиска в тесте, Мини-пицца: астроном назвал новые созвездия в честь еды

Ранее астрономы сообщили об обнаружении SDSS J0715−7334 — звезды, которая потенциально является самой «чистой» среди всех известных. Эта звезда находится в Галактике Млечный Путь. Ученые предполагают, что она могла образоваться из материала, обогащенного всего одной звездой из так называемого «населения III» — первых звезд Вселенной, которые до сих пор не были непосредственно зафиксированы.