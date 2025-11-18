Сосиска в тесте, Мини-пицца: астроном назвал новые созвездия в честь еды

Астроном Марк Томпсон обнаружил над Великобританией шесть новых созвездий и назвал их в честь еды. Об этом сообщила газета Daily Mail.
Так, новые созвездия получили названия The Sausage Roll (Сосиска в тесте), The Chicken Nugget (Куриный наггетс), The Pig in Blanket (Свинья в одеяле), The Prawn Ring (Кольцо из креветок), The Cheese on a Stick (Сыр на палке) и The Mini Pizza (Мини-пицца).
— Микро-новолуние в этот четверг — идеальный момент, чтобы отдохнуть от рождественского хаоса, тепло одеться и посмотреть вверх. Под мягким светом Луны звезды будут ослепительными — идеальное время, чтобы увидеть эти вкусные новые блюда на небесах, — передает слова специалиста издание.
Ранее астрономы сообщили об обнаружении SDSS J0715−7334 — звезды, которая потенциально является самой «чистой» среди всех известных. Эта звезда находится в Галактике Млечный Путь. Ученые предполагают, что она могла образоваться из материала, обогащенного всего одной звездой из так называемого «населения III» — первых звезд Вселенной, которые до сих пор не были непосредственно зафиксированы.