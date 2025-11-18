Ричмонд
Ограничения ввели в аэропорту Домодедово и сняли уже через 8 минут

Работа аэропорта Домодедово была временно ограничена всего на восемь минут, после чего возобновлена в полном объёме. Соответствующее оперативное решение приняла и отменила Росавиация.

«Аэропорт Домодедово. Введены ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении, отравленном в 20:40 по московскому времени.

В 20:48 были сняты все ограничения на приём и вылет воздушных судов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о работе сил ПВО, которые сбили три беспилотника, летевших в направлении столицы. Градоначальник уточнил, что на месте падения обломков дрона в настоящее время работают сотрудники оперативных служб.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

