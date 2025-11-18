В Госдуме оценили предложение с покупкой квартир по частям

Практику покупки недвижимости по частям вряд ли удастся внедрить в России. Подобная система, несмотря на потребность в альтернативах ипотеке, может привести к появлению множества новых проблем. Об этом во вторник, 18 ноября, заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Аксененко.
По словам депутата, есть несколько неясных моментов, связанных с реализацией такой идеи. Например, остается открытым вопрос о том, как будет осуществляться «бронирование» конкретных квадратных метров за покупателем. Кроме того, дополнительные сложности возникнут, когда один из покупателей решит заселиться на «свои» метры.
Парламентарий отметил, что это закончится либо возникновением новых коммунальных квартир, либо судебными разбирательствами, связанными с разделом собственности. Депутат добавил, что «отрезать» два квадратных метра от целой квартиры будет практически невозможно, и владелец небольшой части жилья может начать давить на того, у кого метров больше, предлагая выкупить у него оставшуюся площадь по завышенной цене.
— Вопросов больше, чем ответов. Кроме того, подобная история будет крайне удобна мошенникам. Мы снова будем получать «резиновые» квартиры, только в новом выражении, — передает слова Аксененко Газета.ru.
Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой решения жилищного вопроса путем запуска программы социального найма неиспользуемых жилых помещений.