В Госдуме оценили предложение с покупкой квартир по частям

Парламентарий отметил, что это закончится либо возникновением новых коммунальных квартир, либо судебными разбирательствами, связанными с разделом собственности. Депутат добавил, что «отрезать» два квадратных метра от целой квартиры будет практически невозможно, и владелец небольшой части жилья может начать давить на того, у кого метров больше, предлагая выкупить у него оставшуюся площадь по завышенной цене.