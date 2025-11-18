Убийство Яны Легкодимовой в Казахстане: жуткие подробности дела и решение суда

В Казахстане специализированный межрайонный суд по уголовным делам Атырауской области вынес приговор по делу об убийстве Яны Легкодимовой. Судебный процесс по делу длился почти два месяца и вызвал широкий общественный резонанс в республике. Обвиняемыми по делу проходили Ризуан Хайржанов, с которым Легкодимова состояла в отношениях, и его друг Алтынбек Катимов. Что произошло с Яной Легкодимовой и какое решение вынес суд — в материале «Вечерней Москвы».
Другая девушка.
Яна Легкодимова родилась 31 августа 2001 года в селе Чапаев Западно-Казахстанской области. Девочка росла без отца. Всю заботу и нежность ей подарила мама Галина, с которой девушка была очень близка. В 2018 году Яна окончила школу с отличием и удостоилась нагрудного знака «Алтын белгі» — эквивалент золотой медали в казахстанской образовательной системе.
После завершения учебы в школе Яна и ее мама переехали в Атырау. Девушка получила грант на обучение в Атырауском университете нефти и газа и окончила магистратуру. Учебу она совмещала с работой в Казахском научно-исследовательском геологоразведочном институте. Однокурсники отзывались о ней как об очень доброй девушке, готовой всегда прийти на помощь. Яна планировала поступить в аспирантуру.
В университете девушка познакомилась с Ризуаном Хайржановым. В июне 2024 года молодые люди начали встречаться. Но спустя месяц Яна узнала, что у ее избранника есть другая девушка.
Переписки между Яной и Ризуаном заняли несколько томов уголовного дела. Уже в суде благодаря им удалось установить, по какой причине молодой человек решил расправиться со своей девушкой: та писала, что чувствует себя использованной возлюбленным и собирается раскрыть правду о том, что Ризуан состоит в отношениях с ней, его второй девушке.
При этом будущий убийца Яны еще в переписке пытался обвинить ее в том, что она якобы сама виновата, что согласилась встречаться с ним. Он просил ее «молчать до Нового года» и не разглашать информацию о том, что он встречался с ней:
— Не хочу, чтобы ты пришла и сказала ей, что мы спим. Вот и все.
Ризуан писал, что его «страшит», что Яна может все рассказать.
Вступился за отца и погиб: подростка в Казахстане забили толпой из-за банки пива.
Прокурор зачитал в суде еще одну часть переписки, в которой Легкодимова и Хайржанов обсуждали расставание. Девушка предлагала разойтись мирно, на что молодой человек ответил ей:
— Мирно — это просто пойти своими путями. Но если ты соберешься творить что-то в мою сторону — это уже не мирно.
Яна попросила дать ей время, а Ризуан в ответ предупредил ее, чтобы та «не объявляла ему войну». Вся переписка длилась с 22 по 28 сентября 2024 года.
Уже после начала судебных разбирательств мама девушки Галина Легкодимова охарактеризовала ее отношения с Хайржановым как системную манипуляцию и обман. Переписка, которая была изучена в суде, доказала ей, что к убийству привел не разовый конфликт, а долговременное хладнокровное и циничное отношение молодого человека Яны, пишет «Казинформ».
«Мне, что, теперь на выходных приезжать мочить ее?».
18 октября 2024 года Яна Легкодимова исчезла. В тот день ее мама была в командировке. Но так как мать и дочь были близки, они всегда поддерживали связь по телефону. Поэтому, когда Яна не взяла трубку, Галина Легкодимова забеспокоилась и срочно вернулась домой. В квартире был включен свет, куртка девушки висела в коридоре, на столе остались наушники, без которых она редко выходила на улицу.
Галина начала собственные поиски. Она обнаружила дневник Яны, хотя прежде девушка никогда не вела таких записей. В нем она писала об отношениях и о конфликте с Ризуаном.
— Сказала ему, что таким он не нужен и все равно сделаю все по-своему. Он попросил дать ему неделю, чтобы хорошо относиться ко мне, но это уже ничего не изменит, — написала Легкодимова.
Убийство Шерзата Полата: подробности, виновные, сроки, приговор.
В дневнике, который Яна начала вести за шесть дней до своей гибели, ее возлюбленный был обозначен как «Р.». Девушка рассказывала матери о том, что общается с Хайржановым, поэтому она сразу поняла, кто обозначен под этой буквой, и позвонила Ризуану. В разговоре молодой человек уверял, что давно не общался с Яной, да и общение якобы было только по работе. Но когда Галина сказала, что из дневника узнала об их отношениях и о конфликте, Ризуан начал заикаться.
— Я через телефон почувствовала, как его трясет, что он меня боится. Заикался и не мог связать двух слов, — вспоминала в суде Галина.
Мать Яны позвонила подруге своей дочери, которая была знакома с Ризуаном, и спросила, были ли у него особенности речи. Выяснилось, что нет. Всю информацию, включая записи в дневнике и подробности разговора с Хайржановым, Галина передала в полицию.
Страшные истории о домашнем насилии.
Через два дня после исчезновения Яны Хайржанова и его друга Катимова задержали по подозрению в убийстве. Молодые люди сразу во всем признались, сообщив, что задушили девушку, а тело выбросили в реку Урал в районе села Талдыколь.
Переписки, представленные в суде, помогли восстановить картину произошедшего. Ризуан пожаловался своему другу Алтынбеку, что Дима (так они между собой называли Яну) «делает мозги».
— Предлагай варианты. Диму убрать надо. Как бы это тупо ни звучало. Она пробьет номер интерцептора (той самой второй девушки Ризуана — прим. «ВМ») и начнет про меня вонять. Ну прям убрать думаю. Так спокойнее будет. Как бы я один не справлюсь. Пойдешь на такое со мной? — спросил у Алтынбека Хайржанов.
Друг согласился на расправу, за которую Ризуан предложил заплатить ему 500 тысяч тенге (около 100 тысяч рублей по курсу на октябрь 2024 года — прим. «ВМ»). В переписке они хладнокровно обсуждали способы убийства: среди вариантов были «сбросить с балкона», «отравить», «задушить». Алтынбек писал:
— Ну и задушить ее — на изи. Нужна ночь.
Ризуан отвечал, что «на изи» вызовет ему такси.
— Мне, что, теперь на выходных приезжать мочить ее? — уточнил Катимов, на что Хайржанов ответил, что это «идеальный вариант». Переписку убийц частично приводит издание «Курсив».
Подумали друзья-убийцы и то, как не оставить следов. Они заранее обсудили, что нужно избавиться от тела Яны. Решили везти его за город, потому что кости, полагал Ризуан, могут не сгореть. Обсуждали и то, как можно было бы избежать наказания, дав должностным лицам взятку: «Можешь на лапу прокурору дать. Все взяточники»; «Дорого будет. Ну посмотрим».
18 октября 2024 года Яна Легкодимова вышла из дома после звонка Хайржанова. Куртку и наушники не взяла — планировала быстро вернуться. Последний раз девушку видели в машине ее избранника, после чего она пропала. На допросе Ризуан утверждал, что в автомобиле между ними якобы началась перепалка и хрупкая Яна пыталась ударить и задушить его. После этого молодой человек задушил ее правой рукой. В этот момент его друг Катимов удерживал дверь машины, чтобы Яна не смогла из нее выбраться.
Тело девушки сбросили в реку Урал. Позднее убийцы Яны вернулись в Атырау и, по информации следствия, пошли «отметить» случившееся в бар. Останки Яны Легкодимовой нашли только спустя восемь месяцев после ее исчезновения, 20 июня 2025 года.
Максимальная мера наказания.
Судебный процесс по делу об убийстве Яны Легкодимовой начался 17 сентября 2025 года. В ходе разбирательств были оглашены переписки, которые удалось восстановить, между девушкой, Хайржановым и Катимовым.
Большую роль в следствии сыграл старший следователь по особо важным делам следственного управления департамента полиции Атырауской области капитан полиции Темирхан Хажмуратов. По информации СМИ, он и его группа начали собирать доказательства еще до того, как было обнаружено тело Яны. Они смогли восстановить переписку, которая подтверждала умысел преступников, и собрать множество других доказательств. Адвокат семьи Легкодимовых Ажар Абдил восхитилась работой Хажмуратова в социальных сетях.
— Чтобы следователь так болел душой за дело — я такое вижу впервые. С самого начала, когда искали Яну, он был одержим целью найти ее, раскрыть загадку, выйти на виновных. Он исчерпал все возможное и невозможное, — написала она.
В день оглашения приговора судья специализированного межрегионального суда по уголовным делам Зарема Хамидуллина вынесла постановление о том, чтобы Темирхана Хажмуратова поощрили.
Приговор убийцам Яны Легкодимовой был вынесен 17 ноября 2025 года в Атырауском межрайонном суде по уголовным делам. Ризуан Хайржанов и Алтынбек Катимов приговорены к пожизненному лишению свободы. Отбывать заключение они будут в учреждении чрезвычайной безопасности.
— Они осознанно шли к этому. Оценили жизнь в 500 тысяч тенге. На протяжении всего судебного процесса я ждала от вас, подсудимые, как вы можете объяснить свою переписку. Вы отказались от дачи показаний, — сказала при оглашении приговора Хамидуллина.
Судья также показала фото останков Легкодимовой. Ее тело разорвали животные. У тела отсутствовали нижняя часть челюсти, руки, ноги и таз. Хамидуллина сказала, что не понимает, откуда в убийцах столько жестокости и озлобленности.
— Несколько дней подряд вы обсуждали способ убийства жестоко, цинично и со смехом. Вас волновало не состояние потерпевшей, а лишь то, как избежать задержания полицией. На протяжении всего процесса суд согласился лишь с одним вашим доводом: вашим действиям нет оправдания, — заключила судья.
Суд также частично удовлетворил иск матери погибшей Галины Легкодимовой. Подсудимые обязаны выплатить 1 миллион 955 тысяч тенге материального ущерба и по 15 миллионов тенге компенсации морального вреда в солидарном порядке. Приговор суда еще не вступил в законную силу, передает Tengrinews.kz.
13 мая 2024 года, за восемь месяцев до убийства Яны Легкодимовой, суд вынес приговор бывшему министру экономики Казахстана Куандыку Бишимбаеву, который на протяжении нескольких часов избивал свою гражданскую супругу Султанат Нукенову, пока та не умерла от полученных травм. В период отношений чиновник постоянно бил девушку в порыве ревности, хотя сам неоднократно ей изменял.