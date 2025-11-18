Убийство Яны Легкодимовой в Казахстане: жуткие подробности дела и решение суда

В дневнике, который Яна начала вести за шесть дней до своей гибели, ее возлюбленный был обозначен как «Р.». Девушка рассказывала матери о том, что общается с Хайржановым, поэтому она сразу поняла, кто обозначен под этой буквой, и позвонила Ризуану. В разговоре молодой человек уверял, что давно не общался с Яной, да и общение якобы было только по работе. Но когда Галина сказала, что из дневника узнала об их отношениях и о конфликте, Ризуан начал заикаться.