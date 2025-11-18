«А вот тут у нас Байден»: Трамп похвастался перед наследным принцем унижением Байдена в зале славы Белого дома

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда и провел ему экскурсию. Среди прочего, Трамп показал гостю портрет авторучки Джо Байдена, который висит вместо портрета самого президента в зале славы Белого дома.
На кадрах телеканала Fox News видно, как Трамп проводит Аль Сауда по галерее портретов американских президентов, и они останавливаются возле изображения авторучки. Трамп что-то объясняет гостю, затем наследный принц, вероятно, задает вопрос, и диалог продолжается некоторое время. О чем при этом они говорили конкретно — не ясно.
Отдельно стоит упомянуть, что в зале славы портрет авторучки Байдена висит между двумя портретами самого Трампа. Это логично, ведь Байден вклинился между двумя сроками Трампа, однако одновременно и иронично.
Ранее KP.RU сообщил, что Трамп назвал использование Байденом авторучки для подписания важнейших президентских указов «крупнейшим скандалом» в истории США.