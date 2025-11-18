«А вот тут у нас Байден»: Трамп похвастался перед наследным принцем унижением Байдена в зале славы Белого дома

На кадрах телеканала Fox News видно, как Трамп проводит Аль Сауда по галерее портретов американских президентов, и они останавливаются возле изображения авторучки. Трамп что-то объясняет гостю, затем наследный принц, вероятно, задает вопрос, и диалог продолжается некоторое время. О чем при этом они говорили конкретно — не ясно.