Президент МОК Ковентри призвала прекратить смешивать спорт и политику

«Если бы на меня наложили санкции в те времена, когда моя страна переживала тяжёлые времена, я бы не попала на Олимпийские игры и не завоевала свои медали. Спорт изменил мою жизнь. И за это я бесконечно благодарна. Я буду бороться каждый день за то, чтобы у спортсменов со всех уголков мира были равные возможности», — рассказала Ковентри.