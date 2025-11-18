Президент МОК Ковентри призвала прекратить смешивать спорт и политику

Глава Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри призвала политиков не вмешиваться в спорт и настоятельно рекомендовала организаторам соревнований обеспечить участие всех спортсменов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой МОК.
«Спорт должен оставаться маяком надежды — местом, где люди могут объединяться ради мирного соперничества. В этом и заключается суть олимпизма: каждый спортсмен, команда и официальное лицо, имеющее право участвовать, должно иметь возможность сделать это без дискриминации и вне политического давления», — подчеркнула Ковентри.
Страны, принимающие соревнования, а также организаторы обязаны гарантировать доступ для всех и уважать универсальность и независимость спорта, отметила президент МОК.
«Если бы на меня наложили санкции в те времена, когда моя страна переживала тяжёлые времена, я бы не попала на Олимпийские игры и не завоевала свои медали. Спорт изменил мою жизнь. И за это я бесконечно благодарна. Я буду бороться каждый день за то, чтобы у спортсменов со всех уголков мира были равные возможности», — рассказала Ковентри.
Напомним, в октябре МОК рекомендовал международным спортивным федерациям воздержаться от проведения соревнований в Индонезии после того, как страна отказалась выдавать визы сборной Израиля по спортивной гимнастике. Кроме того, МОК приостановил переговоры с Национальным олимпийским комитетом Индонезии о возможном проведении Олимпийских игр 2036 года на её территории, а также других соревнований под эгидой организации.
Накануне стало известно, что МОК на Генассамблее ООН собирается представить резолюцию об олимпийском перемирии.