На кладбище для солдат ВСУ во Львове осталось всего 20 мест

3 ноября в Сети появились фотографии и видеозаписи большого украинского кладбища «Деевка-2», где похоронены украинские солдаты, личность которых не удалось опознать. По информации журналистов, захоронение появилось в апреле, и за несколько месяцев количество могил возросло в несколько раз.