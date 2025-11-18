Ростовской области грозит штраф в случае задержки срока сдачи корпуса БСМП

Ростовскую область могут оштрафовать, если корпус БСМП в Ростове-на-Дону не смогут сдать в 2026 году. В таком случае региону придется выплатить 10% от выделенной субсидии. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы России Виктория Абрамченко.