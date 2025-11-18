Ричмонд
Ростовской области грозит штраф в случае задержки срока сдачи корпуса БСМП

Сроки сдачи нового корпуса БСМП в Ростове будет контролировать оперативный штаб.

Источник: Комсомольская правда

Ростовскую область могут оштрафовать, если корпус БСМП в Ростове-на-Дону не смогут сдать в 2026 году. В таком случае региону придется выплатить 10% от выделенной субсидии. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы России Виктория Абрамченко.

В связи с риском срыва сроков решили ввести оперативный штаб, который возьмет ход работ под контроль.

Напомним, на возведение модульного корпуса приемного отделения больницы скорой помощи Ростова-на-Дону запланировали 570 млн рублей. Выделение средств было утверждено в рамках федерального проекта по совершенствованию экстренной помощи.

