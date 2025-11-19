Стало известно о причинах большого количества соли на тротуарах в Петербурге

— К уборке тротуаров в зимний период привлекаются не только штатные сотрудники, но и подрядчики. Постепенно город планирует перейти на уборку исключительно штатным персоналом, но на данный момент такой возможности нет, — рассказал вице-губернатор. Он также отметил, что подрядчики выполняют свою работу хорошо, но из-за неопытности исполнителей иногда возникают проблемы.