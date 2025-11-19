Ричмонд
+9°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно о причинах большого количества соли на тротуарах в Петербурге

Подрядчиков привлекают к уборкам улиц Петербурга из-за нехватки кадров в штате.

Источник: Комсомольская правда

Сильный снегопад прошел в Петербурге и на улицы города вышли уборочные машины, а вместе с ними и коммунальщики. После уборок горожане заметили большое количество соли на тротуарах. Вице-губернатор Евгений Разумишкин разъяснил причины этого в прямом эфире телеканала «Санкт-Петербург».

— К уборке тротуаров в зимний период привлекаются не только штатные сотрудники, но и подрядчики. Постепенно город планирует перейти на уборку исключительно штатным персоналом, но на данный момент такой возможности нет, — рассказал вице-губернатор. Он также отметил, что подрядчики выполняют свою работу хорошо, но из-за неопытности исполнителей иногда возникают проблемы.

В первую очередь, обработка тротуаров противогололедными средствами, включая соль и солевые растворы, необходима для обеспечения безопасности горожан. В условиях близких к нулю уличных температур другие средства менее эффективны. Песко-соляные смеси применяются преимущественно в пригородах. Разумишкин добавил, что использование химии помогает превращать лед в массу, которую легче убирать. Затем следует прометание, образование валов и вывоз снега на снегоплавильные пункты.