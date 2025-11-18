Венгерский депутат Тороцкаи обратился к Медведеву с просьбой по Украине

Депутат парламента Венгрии от партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи на своей странице в X попросил заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева добавить обсуждение статуса Закарпатья и проживающих там венгров и русинов в повестку по урегулированию военного конфликта на Украине. Он также прикрепил к публикации совместную фотографию с чиновником.