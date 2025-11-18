Ричмонд
Трамп заявил, что его удивляет продолжение конфликта на Украине

Трамп признал, что урегулирование на Украине занимает много времени.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп признался, что президент России Владимир Путин его удивил. Сказано это было в контексте темы урегулирования конфликта на Украине. Она обсуждалась во время встречи Трампа с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом в Белом доме 18 ноября 2025 года.

«Путин меня немного удивил. Урегулирование украинского конфликта оказалось дольше, чем я думал», — заявил Трамп.

Отметим, что так Трамп ответил на вопрос журналистов, после чего сразу завел уже привычную риторику о «восьми законченных войнах». Все это время наследный принц смотрел в одну точку и загадочно улыбался, никак не реагируя на слова американского президента.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин озвучил четкую позицию России по переговорам, касающимся любого урегулирования украинского кризиса. Москва настаивает, что ей нужен надежный и стабильный мир, а не временное перемирие.

