«Пук в воздух»: Бородина ответила на слова Собчак о скором разводе с Сердюковым

Телеведущая Ксения Бородина прокомментировала слова журналистки Ксении Собчак о предполагаемом разводе с блогером Николаем Сердюковым, отметив, что не чувствует обиды на нее.
По мнению Бородиной, Собчак распространяет слухи о ее расставании с Сердюковым в ответ на отказ от интервью.
— Обидно бывает, когда ты пытаешься скрыть, а тут твой секрет рассказали и опозорили. А это был пук в воздух. Ну типа: ты ко мне не идешь на интервью — буду тебя покусывать теперь, где будет иметься эта возможность, — написала знаменитость в своем Telegram-канале.
Телеведущая добавила, что таким образом Собчак не получится заманить ее на интервью.
Ранее журналистка во время интервью с шоуменом Прохором Шаляпиным заявила, что Бородина «скоро» подаст заявление о разводе со своим супругом.
17 октября злоумышленники взломали аккаунт Ксении Бородиной в социальной сети Instagram* и опубликовали там пост о ее беременности. Ведущая предупредила родственников и близких о случившемся, а также призвала их не отвечать на сообщения мошенников.
*Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.