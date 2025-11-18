Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Пук в воздух»: Бородина ответила на слова Собчак о скором разводе с Сердюковым

Телеведущая Ксения Бородина прокомментировала слова журналистки Ксении Собчак о предполагаемом разводе с блогером Николаем Сердюковым, отметив, что не чувствует обиды на нее.

Телеведущая Ксения Бородина прокомментировала слова журналистки Ксении Собчак о предполагаемом разводе с блогером Николаем Сердюковым, отметив, что не чувствует обиды на нее.

По мнению Бородиной, Собчак распространяет слухи о ее расставании с Сердюковым в ответ на отказ от интервью.

— Обидно бывает, когда ты пытаешься скрыть, а тут твой секрет рассказали и опозорили. А это был пук в воздух. Ну типа: ты ко мне не идешь на интервью — буду тебя покусывать теперь, где будет иметься эта возможность, — написала знаменитость в своем Telegram-канале.

Телеведущая добавила, что таким образом Собчак не получится заманить ее на интервью.

Ранее журналистка во время интервью с шоуменом Прохором Шаляпиным заявила, что Бородина «скоро» подаст заявление о разводе со своим супругом.

17 октября злоумышленники взломали аккаунт Ксении Бородиной в социальной сети Instagram* и опубликовали там пост о ее беременности. Ведущая предупредила родственников и близких о случившемся, а также призвала их не отвечать на сообщения мошенников.

*Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.