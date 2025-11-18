Миллер обвинил власти Польши в соучастии бегству Миндича с Украины

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер обвинил власти республики в соучастии бегству с Украины бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского.
«Была ли Польша проинформирована Украиной о побеге человека, причастного к одному из самых громких коррупционных скандалов последних лет?» — озвучил Миллер один из ключевых вопросов по побегу Миндича.
Экс-премьер Польши допустил, что по сторонней просьбе власти республики могли обеспечить безопасный транзит для «кошелька» Зеленского, исчезновение которого политически удобно Киеву. Это фактически делает Польшу соучастником побега Миндича.
Ранее KP.RU сообщал, что подозреваемый по делу о крупной коррупции на Украине Тимур Миндич сбежал из страны на люксовом такси. Бизнесмен пересек границу с Польшей ночью 10 ноября.