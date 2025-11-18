Его картины стоят миллионы долларов. Как в Смиловичах сохраняют память о Хаиме Сутине

Увлечение рисованием у Хаима проявлялось с детства. В Смиловичах надеются, что где-то сохранились его детские работы и когда-нибудь их увидит мир. Сейчас полотна художника на аукционах стоят десятки миллионов долларов. Картины находятся в частных коллекциях по всему миру. Большая часть — не во Франции, где Хаим Сутин прожил 30 лет, а в США. Ему посчастливилось стать успешным при жизни. Самая недорогая работа стоит несколько сотен тысяч долларов. В Беларуси хранятся три картины автора.