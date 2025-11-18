Его картины стоят миллионы долларов. Как в Смиловичах сохраняют память о Хаиме Сутине

18 ноября, Червенский район /Корр. БЕЛТА/. Как на родине одного из известнейших художников Парижской школы Хаима Сутина, в городском поселке Смиловичи недалеко от Минска сохраняют память о знаменитом земляке, рассказали участникам выездного семинара Национального агентства по туризму «Развитие туристического потенциала Червенского района», передает корреспондент БЕЛТА.
В местечке работает музей «Пространство Хаима Сутина», который рассказывает о жизни и творчестве мастера. Экспозиция открылась еще в 2008 году в Центре творчества детей и молодежи городского поселка. К сожалению, почти ничего не сохранилось с периода, когда Хаим жил в Смиловичах (он родился в многодетной бедной еврейской семье в 1893 году, а в 1913 году переехал во Францию).
«Информацию собирали буквально по крупицам в архивах и восстановили историю семьи Сутиных: кто были родители, предки. Было очень сложно, но нашли выход из положения. Представили предметы быта того времени, принадлежности портного (отец трудился портным), фотографии, репродукции произведений. Один из залов стилизован под парижское кафе, где посетители переносятся в атмосферу парижских улиц», — рассказала руководитель музея Светлана Хасеневич.
Увлечение рисованием у Хаима проявлялось с детства. В Смиловичах надеются, что где-то сохранились его детские работы и когда-нибудь их увидит мир. Сейчас полотна художника на аукционах стоят десятки миллионов долларов. Картины находятся в частных коллекциях по всему миру. Большая часть — не во Франции, где Хаим Сутин прожил 30 лет, а в США. Ему посчастливилось стать успешным при жизни. Самая недорогая работа стоит несколько сотен тысяч долларов. В Беларуси хранятся три картины автора.
«Мечта стать художником была настолько сильной, что, несмотря на все запреты, насмешки, он им стал, пройдя непростой путь», — рассказала Светлана Хасеневич и добавила, что личность Хаима окружена мифами и легендами.
Жизнь художника неразрывно связана с историей еврейского населения местечка. В музее можно увидеть фрагмент свитка Торы XIX века, которая находилась в синагоге в Смиловичах. Также продемонстрированы работы юных талантов по сюжетам наиболее известных картин Хаима. «Они яркие, неординарные. Дети не просто копируют Хаима Сутина, а рисуют в очень интересных техниках. Поскольку музей находится в Центре детского творчества, наши ребята погружены в музейную деятельность, участвуют в проектах, оживляют героев портретов», — рассказала Светлана Хасеневич.
Также в городском поселке организуют памятные мероприятия: выставки, встречи с искусствоведами, проводятся уроки, посвященные жизни Хаима, его значению для мировой культуры. Благодаря этим усилиям наследие художника продолжает вдохновлять поклонников искусства.
Помимо экспозиции Хаима Сутина есть зал, посвященный творчеству живописца Шраги Царфина. Эти имена сделали Смиловичи действительно культурным центром не только Червенского района, но и Минской области в целом. В фондах музея есть несколько оригинальных картин. Посетители имеют возможность увидеть палитру Царфина, образцы тканей, выполненных по его эскизам.
«Пространство Хаима Сутина» основано по инициативе Национальной комиссии Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО. В музее побывали десятки тысяч туристов, в том числе из ближнего и дальнего зарубежья. -0-
Фото Татьяны Матусевич.