Россиянин верхом на лошади упал в яму и нашел в ней средневековый склеп

В Астраханской области всадник на лошади случайно упал в огромную яму и обнаружил там склеп. Об этом сообщили в Telegram-канале «Астраханская археология».
Инцидент произошел в Селитренном городище. Наездник двигался по степи, затем внезапно упал вниз. По словам мужчины, он заметил в яме остатки кирпичной кладки и позже сообщил об этом археологам.
Специалисты подтвердили, что это средневековый склеп, характерный для XV-XVI веков, в котором находились небольшие ниши и захоронения по исламским традициям. Он был раскопан в 2005 году и позже вновь засыпан землей, передает канал.
Ранее в Джейрахском районе Ингушетии для изучения древней подземной усыпальницы, которая располагается в одном из башенных комплексов, ученые воспользовались промышленным видеоэндоскопом. Благодаря нему ученые смогли увидеть, что находится внутри сооружения, проведя оборудование через минимальные отверстия.
В июле текущего года останки пяти людей, которые жили в XVIII веке, обнаружили во время коммунальных работ на площади Искусств в Челябинские. Об этом рассказал экскурсовод Эдуард Верховых.