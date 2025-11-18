В Молдове становится еще холоднее: Страну ждет первый снег и всего лишь + 3 — привыкаем, зима уже близко

Завтра, 19 ноября, с 03:00 до 12:00 будет действовать Желтый код из-за сложных метеоусловий. Север и Центр накроет мокрый снег и гололед, в то время как на Юге ожидается смесь дождя и мокрого снега.
Температура воздуха:
Север: днем —до + 2 , ночью — + 0 .
Центр: днём — + 5 , ночью — + 1 .
Юг: Днем — около + 5 . Ночью — около + 3 ..
Кишинев: Днем — + 4 . Ночью — + 1 .
Водителям и пешеходам следует быть предельно внимательными, поскольку по всей территории прогнозируются гололед и налипание мокрого снега.
