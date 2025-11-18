Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Молдове становится еще холоднее: Страну ждет первый снег и всего лишь + 3 — привыкаем, зима уже близко

Прогноз погоды в Молдове на среду, 19 ноября 2025.

Источник: Комсомольская правда

Завтра, 19 ноября, с 03:00 до 12:00 будет действовать Желтый код из-за сложных метеоусловий. Север и Центр накроет мокрый снег и гололед, в то время как на Юге ожидается смесь дождя и мокрого снега.

Температура воздуха:

Север: днем —до + 2 , ночью — + 0 .

Центр: днём — + 5 , ночью — + 1 .

Юг: Днем — около + 5 . Ночью — около + 3 ..

Кишинев: Днем — + 4 . Ночью — + 1 .

Водителям и пешеходам следует быть предельно внимательными, поскольку по всей территории прогнозируются гололед и налипание мокрого снега.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Избиратели Молдовы не жалуют ПАС: «Это, в первую очередь, показатель того, что президентские и парламентские выборы были сфальсифицированы».

И на местных выборах не голосуют за правящую партию (далее…).

Немеренко обвинила власть в коррупции и нанашизме, Драгалин — в воровстве и давлении, супруга охранника — про темное будущее с ПАС: Чем больше отправленных в отставку в Молдове, тем очевиднее гнилье, которое нам преподносят как благо.

Каждый отправленный в отставку раскрывает нелицеприятное о ПАС и Санду и переходит в стан «кремлевских консерв»(далее…).

Прокуратура Кишинева поставила точку в деле о гибели на балу первокурсников Андреи Кучук: Признаков преступления нет.

В ходе проверки рассматривались возможные версии умышленного или неосторожного убийства, причинения вреда здоровью и другие преступления, которые могли бы стать причиной смерти (далее…).