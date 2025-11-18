Доктор Мясников: одни из самых опасных таблеток — кроверазжижающие

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал кроверазжижающие препараты одними из самых опасных. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Одни из самых опасных таблеток — кроверазжижающие. (…) Они как скальпель: ими можно сделать операцию и спасти жизнь, а можно и отнять жизнь, перерезав горло», — говорится в публикации.
Александр Мясников также отметил, что кроверазжижающие препараты следует принимать только по назначению врача и под его строгим контролем. В противном случае, продолжил эксперт, эти таблетки вызывают сильные кровотечения.
Как пояснил Мясников, кроворазжижающие назначают при мерцательной аритмии, тромбозе глубоких вен, онкологических заболеваниях, инсультах и других серьезных недугах.
Напомним, ранее Александр Мясников призвал не принимать антибиотики не по назначению, подчеркнув важность их разумного использования.