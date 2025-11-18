В Минтруда рассказали, как государство стимулирует нанимателей принимать на работу инвалидов

В Минтруда пояснили, что поддержка по основным налоговым льготам и государственному социальному страхованию оказывается при общеустановленном подходе. Подразумевается, что численность инвалидов у таких организаций составляет не менее 30% численности работников, а сумма начисленных выплат, на которые начисляются обязательные страховые взносы в бюджет фонда в пользу данных работников, — не менее 20% от общей суммы начисленных выплат, на которые начисляются обязательные страховые взносы в бюджет фонда в целом по организации.