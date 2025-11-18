В Минтруда рассказали, как государство стимулирует нанимателей принимать на работу инвалидов

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, как государство стимулирует нанимателей принимать на работу инвалидов, сообщает БЕЛТА.
Во-первых, компенсация и финансирование затрат нанимателей на создание рабочих мест для трудоустройства инвалидов. За 2021−2024 годы профинансировано создание (сохранение) более 200 рабочих мест для трудоустройства инвалидов на сумму Br22,3 млн.
В качестве стимула для нанимателей предоставляется финансирование расходов при проведении адаптации инвалидов к трудовой деятельности. За 2021−2024 годы в ходе адаптации к трудовой деятельности трудоустроено более 2 тыс. инвалидов, на финансирование мероприятий направлено почти Br11 млн. За январь-сентябрь этого года — 400 человек на сумму более Br2,4 млн.
Предусмотрен ряд льгот: при проведении госзакупок, в том числе установление преференциальной поправки; по налогам (по налогу на добавленную стоимость, на прибыль, на недвижимость, по земельному налогу) и арендной плате; по уплате обязательных страховых взносов в ФСЗН; по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве.
В Минтруда пояснили, что поддержка по основным налоговым льготам и государственному социальному страхованию оказывается при общеустановленном подходе. Подразумевается, что численность инвалидов у таких организаций составляет не менее 30% численности работников, а сумма начисленных выплат, на которые начисляются обязательные страховые взносы в бюджет фонда в пользу данных работников, — не менее 20% от общей суммы начисленных выплат, на которые начисляются обязательные страховые взносы в бюджет фонда в целом по организации.
В составе общественных объединений инвалидов на сегодня работает 77 предприятий, где трудятся 7 тыс. человек, из них 53% — люди с инвалидностью (3,7 тыс.).-0-