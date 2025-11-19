Вице-губернатор Кубани предложил обучать трактористов с более раннего возраста

Проблема заключается в том, что программа «Профессионалитет», призванная ускорить подготовку квалифицированных кадров, предусматривает срок обучения около двух лет. Однако, по завершении обучения, студентам, как правило, еще не исполнилось 18 лет, что препятствует получению водительских прав и, соответственно, возможности работать на тракторе. Минимальный возраст для управления трактором составляет 17 лет, но оставшегося времени в учебном заведении недостаточно для полноценного освоения всех нюансов профессии.