Вице-губернатор Кубани предложил обучать трактористов с более раннего возраста

На Кубани предлагают снизить возраст для обучения на тракториста и механизатора в колледжах. С инициативой пересмотреть возрастные ограничения для студентов выступил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка. По его мнению, действующие нормы не позволяют молодым специалистам в полной мере освоить управление сельскохозяйственной техникой. Он озвучил идею в рамках пленарного заседания «Будущее села: как обеспечить сельское хозяйство юга России квалифицированными кадрами»,
Проблема заключается в том, что программа «Профессионалитет», призванная ускорить подготовку квалифицированных кадров, предусматривает срок обучения около двух лет. Однако, по завершении обучения, студентам, как правило, еще не исполнилось 18 лет, что препятствует получению водительских прав и, соответственно, возможности работать на тракторе. Минимальный возраст для управления трактором составляет 17 лет, но оставшегося времени в учебном заведении недостаточно для полноценного освоения всех нюансов профессии.
Андрей Коробка подчеркнул, что в советское время молодые люди начинали работать на сельхозтехнике уже с 14 лет, и считает, что пересмотр возрастных рамок не является чем-то зазорным. Он уверен, что при должном подходе можно обеспечить безопасность обучения.
Эта инициатива связана с острой потребностью аграрного сектора Кубани в квалифицированных кадрах. Ранее вице-губернатор оценивал нехватку специалистов в сельском хозяйстве края в 2,5 тысячи человек. Кроме того, он отметил важность модернизации материально-технической базы учебных заведений для подготовки специалистов, обладающих актуальными профессиональными навыками.